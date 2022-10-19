مكافحة الإجرام : القبض على امرأة سرقت 50 الف دولار من بيت زوجها في بغداد

المستقلة/- القت مفارز مديرية مكافحة الإجرام القبض على امرأة سرقت 50 الف دولار من بيت زوجها في بغداد .

وذكر بيان للمديرية : انه بعد أن استنجد أحد المواطنين بمفارز مكتب ابي غريب حول تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره (50) ألف دولار أمريكي من داخل داره في قضاء ابي غريب غربي العاصمة بغداد ، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث وعند التحري وجمع المعلومات تبين أن زوجة المشتكي هي من قامت بسرقة المبلغ واخفاءه لدى صديقتها ، حيث تم القبض على المتهمتين وضبط المبلغ المسروق بحوزتها “.

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