مكافاة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي احمد فيصل

زيدان اثناء حضوره مجلس عزاء القاضي احمد فيصل

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن تقديم مكافاة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي الى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد حضر اليوم  مجلس العزاء المقام في دار الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي في محافظة ميسان رفقة رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومدير عام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن.

وقدم زيدان التعازي لعائلة الشهيد وتعهد لهم بملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة النكراء بحق الشهيد.

كما ابدى دعم المجلس الكامل لعائلة الشهيد في تلبية كافة متطلبات الحياة .

وكان مسلحون مجهولون قد اطلقوا النار على القاضي المختص بجرائم المخدرات وهو في سيارته ما أدى الى مقتله واصابة سائقه.

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