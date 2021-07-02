مقطع فيديو رومانسي من حفل زفاف محمد المجذوب على رشا الزين

المستقلة/- منى شعلان/احتفل الفنان السوري محمد المجذوب مساء أمس بزفافه على رشا الزين، في بيروت، وسط حضور عددٍ كبير من أهله وأصدقائه.

وأشعل المجذوب حفل زفافه بغنائه لعروسه برومانسية بالغة، كما شارك عروسه رقص الدبكة الفولكلورية على أنغام الأغاني التراثية مثل “سيّجنا لبنان” و”زيّنوا الساحة” و”ميّل يا غزيل”.

ووضع العروسان بطاقة مميزة على طاولات الحاضرين، جاء فيها: “نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقاءنا على كل الدعم والتشجيع والحب والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا”.

وقبل أيام، سافر الفنان السوري الشاب إلى ألمانيا لتسجيل عقد قرانه، حسب القوانين الألمانية؛ كون زوجته ألمانية من أصول لبنانية، وتعمل بالسفارة الألمانية في بيروت.

ومن المقرر أن يتوجه المجذوب بعد ذلك، برفقة زوجته، إلى مسقط رأسه مدينة اللاذقية السورية، حيث سيُقيم هناك عرساً ثانياً لأهل بلدته وأصدقائه.

وجاء حفل الزفاف بعد عقد المجذوب قرانه على الزين في ألمانيا، بعد علاقة حب استمرت لنحو 9 سنوات.

كان الفنان محمد المجذوب، قد طرح أغنية تحمل عنوان “الحب الحب” من إنتاج شركة “Universal Music MENA”.

“الحب الحب” أغنية إيقاعيّة رومانسيّة يتوجه من خلالها محمد المجذوب إلى الحبيبة مُعبّرا لها عن حبه الكبير وإحساسه الصادق، ومترجما بأجمل الكلمات عنوان العمل.

أغنية “الحب الحب” من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان، تحت إدارة المُخرج كفاح بلّاني، الذي يتعاون معه محمّد للمرّة الأولى.

وعن أغنية “الحب الحب” قال محمد المجذوب في تصريحات صحفية، “هذه الأغنية عزيزة جدا على قلبي، سعيت لطرحها في هذا التوقيت بالذات بهدف إهدائها للجمهور في ظلّ هذه الظروف الصعبة جدا التي يمرّ بها العالم أجمع”.