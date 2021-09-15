مقرصن يخترق هاتف اعلامية على الهواء وهذا ما حصل

المستقلة /- استطاع خبير أمن معلومات اختراق هاتف الإعلامية المصرية داليا أيمن أثناء تقديم برنامجها على الهواء مباشرةً عبر قناة «صدى البلد».

وأقدم الخبير المهندس أحمد السخاوي على تلك الخطوة على سبيل التجريب العملي، مثبتاً للمشاهدين إمكانية التجسس على الهاتف وقرصنة بياناته بمجرد الاتصال.

واستخدم السخاوي، في تجربته، إحدى التقنيات الحديثة، موضحاً أن الاختراق قد يتم دون الرد من المتلقي وحتى لو كان الهاتف مغلقاً.

وحذر من إعطاء أي معلومات شخصية مثل الفيزا أو رقم البطاقة أو تاريخ الميلاد واسم الوالدة لأشخاص يدعون انتماءهم إلى البنوك أو شركات الاتصالات، مؤكداً أنه يمكن استخدام تلك المعلومات في النصب والاحتيال على الضحية وانتحال الشخصية.

وذكر أنه يمكن من خلال البريد الإلكتروني إرسال رسالة إلى المستهدف تحتوي على رابط، وحينها يتم الاستيلاء على جميع بيانات الضحية بمجرد فتح الرسالة ودون الضغط على الرابط.

ولفت إلى أن ثورة الاتصالات جعلت من الممكن لشخص يعلم رقم هاتف أحدهم سرقة بياناته بكل سهولة.

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