مقدسيون يزيلون حواجز في باب العامود

المستقلة /- أزال شبان مقدسيون، ليلة الأحد، حواجز وضعتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، والتي تسببت باندلاع المواجهات على مدار الأيام الماضية، حسب نائب محافظ القدس عبدالله صيام.

وقال صيام، لـ “برنامج العاشر”، إنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي زرعت العنف والمواجهة وفرضتها؛ والآن هو الذي يسعى لتدراك هذه الخطوات الخطيرة”.

وأضاف، أن شبابا مقدسيين أزالوا السواتر قبل شرطة الاحتلال في منطقة باب العمود”.

وأشار، إلى أن شرطة الاحتلال “نصبت الحواجز لتكون متاريس لهم بعد انتهاء صلاة التراويح في المسجد الأقصى”.

وبين صيام، أن “الأمور لا تزال معرضة للخطر والعنف حتى الآن”.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، أدت المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى اعتقال نحو 100 مقدسي، وإصابة 750 آخرين باعتداءات الاحتلال.

وأدى مساء اليوم، آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وعند الانتهاء منها تجمهروا عند باب العامود، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية.

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