مقتل 5 أشخاص وأصابة 60 آخرون جراء إطلاق نار في امريكا

المستقلة /… قتل 5 أشخاص وأصيب 60 آخرون اليوم الجمعة جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد “فيديكس FedEx” بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس جيني كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف كوك أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدا على أن مطلق النار المزعوم “انتحر”. وقال إنه تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة. (النهاية)

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