مقتل 16 شخصا بتحطم طائرة وسط روسيا

المستقلة/- أدى تحطم طائرة وسط روسيا، اليوم الاحد، الى مصرع 16 شخصا حسبما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وذكرت الوزارة على حسابها في تطبيق تليغرام أن الطائرة من طراز إل-410 تقل مظليين مدنيين تحطمت في جمهورية تتارستان وسط روسيا الأحد.

وأشارت الوزارة الى ” انقاذ سبعة اشخاص” وانتشال 16 جثة.

وتحطمت الطائرة عند الساعة 09,23 (06,23 بتوقيت غرينتش) في جمهورية تتارستان وكانت تقل 22 شخصا. وقد انشطرت إلى جزءين بفعل قوة الاصطدام بحسب الصور التي نقلتها الوزارة.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مصدر في وزارة الصحة المحلية أن الناجين السبعة نقلوا إلى مستشفى وأن أحدهم “في حال خطرة”.

وأوردت وكالة إنترفاكس أن الطائرة كانت تابعة لناد محلي لمنظمة دوزاف شبه العسكرية، وهي جمعية تطوعية لمساعدة الجيش والطيران والبحرية.

وأجرت روسيا تحسينات على سلامة الطيران بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن حوادث التحطم ما زالت تحدث بشكل متكرر، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل الشرق الأقصى.

 

 

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