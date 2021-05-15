مقتل 140 فلسطينيا نتيجة الغارات الصهيونية على غزة

بينهم 40 طفلا و 20 امرأة

المستقلة/- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، السبت، إن 140 شخصاً قتلوا في القطاع بينهم أربعون طفلاً وعشرون امرأة منذ بدء التصعيد العسكري مع إسرائيل الإثنين الفائت.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن الوزارة تسجيلها نحو ألف مصاب بجروح فيما يستمر الطرفان تبادل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية والقذائف المدفعية.

مقتل 10 أمن أسرة واحدة بغارة إسرائيلية

وقُتل عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غزة صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.

وقتل ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت مصادر طبية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة/ السبت أنه شن خمس ضربات على الأقل على القطاع.

وأوضح بيان الجيش أن الأهداف شملت مقراً لقائد قوى الأمن التابعة لحماس توفيق أبو نعيم و”مواقع لإطلاق الصواريخ” في شمال القطاع وجنوبه إضافة إلى مبان “للاستخبارات العسكرية” التابعة لحماس.

وبناء على آخر حصيلة نشرتها السلطات الفلسطينية مساء الجمعة، أدى القصف الإسرائيلي لغزة إلى مقتل 126 شخصا، بينهم 31 طفلا، وإصابة 950 بجروح منذ الاثنين.

في المقابل، تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ باتّجاه الأراضي الإسرائيلية منذ الإثنين، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح.

 

المصدر: يورونيوز

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