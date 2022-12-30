مقتل 13 ارهابيا بضربات جوية في ديالى

  1. المستقلة/- أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، اليوم الجمعة، قتل 13 إرهابياً بسبع ضربات جوية خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة ديالى.

ونقل اصدرته الخلية عن الفريق قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، قوله هناك جهد استخباري كبير للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية.

وأوضح البيان أن خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية إلاستخبارات العسكرية من رصد احد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة.

واضاف: “تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية”.

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