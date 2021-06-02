مقتل 10 وإصابة 7 فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بجنوب مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ لقي 10 أشخاص حتفهم، بينما أصيب 7 آخرين، إثر تجدد اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية خزام التابعة لمركز نجع حمادى بقنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو حزام بنجع حمادى، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص.

أسفرت المشاجرة عن مصرع، هدى. س، 8 سنوات، ومحمد. س، 22 سنة، وحنان. ح، 20 سنة، يوسف. م، 15 سنة، وعدل. ح، 45 سنة, وسامي. ع، وفتحي. ع، 30 سنة، ونور. أ65 سنة، و2 مجهولي الهوية، وإصابة هدية. ش، وجمال. ع، ٠وصابرين. ا، وايوب. و، وثناء. م، وعلاء. ع، وناجح. م.

تم نقل الجثت والمصابين إلى مستشفي٠ قنا الجامعي ونجع حمادي العام، وانتقلت قوات أمنية إلى مقر الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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