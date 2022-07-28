مقتل يوتويبر عربية حامل على يد زوجها

المستقلة /- في خبر صادم، قُتلت اليوتيوبر المغربية، دانا العتيبي، البالغة من العمر 27 عاما، الاثنين، في هاواي الأمريكية، على يد زوجها السابق 29 عاما، براينت تيخادا كاستيلو، الذي يعمل جنديا في مشاة البحرية الأمريكية، بعد ان سدد لها عدة طعنات.

وذكرت وسائل الإعلام أن اليوتيوبر دانا كانت حاملا في شهرها الثالث، وقام زوجها بطعنها حتى الموت على طريق سريع في هاواي، بعد شجار حاد بينهما، وحاول أحد الشهود إسعافها في مكان الحادث لكنها كانت في لحظاتها الأخيرة، ثم أُعلن وفاتها فور نقلها إلى المستشفى، بينما هرب زوجها إلى الغابة قبل ان تلقي الشرطة القبض عليه.

دانا العتيبي فتاة مغربية، تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وهي من أبرز الشخصيات وأكثرها شهرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على “سناب شات”، اختارت لقبها على اسم واحدة من أشهر قبائل السعودية حتى يساعد على شهرتها بين متابعيها.

وكانت قد صرحت دانا التي لها ايضا أصول أرجنتينية، أن والدها المقيم في السعودية، والذي لم تقابله منذ كانت في العاشرة من عمرها، أراد تربيتها تربية محافظة، لكن والدتها منحتها الحرية التي تريد، فحققت شهرة واسعة بعد ان قدمت محتوى مرئي باللغة الإنجليزية، وحظيت مقاطع الفيديو الخاصة بها على آلاف المشاهدات، وكانت تقدم فيها أغاني بصوتها، وأغاني أخرى تحتوي على عري وأغاني ألفاظ خارجة عن الأدب.

وفي تصريحات صحفية، أشارت والدتها ان ابنتها كانت متزوجة من الجندي منذ ثلاث سنوات، وتقدمت بطلب الطلاق في نوفمبر الماضي، وحصلت عليه في يونيو.

 

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