مقتل مشهور مواقع التواصل خلال بث مباشر .. شاهد

المستقلة /- تعرض مشهور مواقع التواصل، تيريل سميث “46” عامًا، لإطلاق نار خلال بثه المباشر عبر حسابه على فيس بوك.

وكان نجم مواقع التواصل يبث من منزله، وتعارك مع بعض المعلقين الذين هددوه بالقتل، ليصل بعد قليل شخص بسيارته إلى منزل سميث، ويطلق عليه النار أكثر من 30 مرة، ليصرخ في البث المباشر: “OK, we’ve got action”، ثم توفي سميث في وقت لاحق في المستشفى، وتم القبض رجل وامرأتين في هذه الجريمة، وما زال التحقيق جارٍ.

هذا وتمت مشاهدة الفيديو الذي وثق كل هذه الاحداث 37000 مرة قبل إزالته عن منصة التواصل الاجتماعي.

واكدت الشرطة في بيانها الصحفي ان سميث ظهر في بث مباشر، وتحدث مع متابعيه حول معركة حدثت في المدينة التي يعيش فيها، وعلى الرغم من أنه كان يمزح ويمرح، إلا أن بعض الناس لم يعجبهم حديثه، وفقًا لوالدته، ثم بدا الخلاف مع احد المتابعين ووصل الامر الى الوصول لبيته وقتله بالرصاص حتى فارق الحياة.