مقتل مشهور مواقع التواصل خلال بث مباشر .. شاهد

المستقلة /- تعرض مشهور مواقع التواصل، تيريل سميث “46” عامًا، لإطلاق نار خلال بثه المباشر عبر حسابه على فيس بوك.

وكان نجم مواقع التواصل يبث من منزله، وتعارك مع بعض المعلقين الذين هددوه بالقتل، ليصل بعد قليل شخص بسيارته إلى منزل سميث، ويطلق عليه النار أكثر من 30 مرة، ليصرخ في البث المباشر: “OK, we’ve got action”، ثم توفي سميث في وقت لاحق في المستشفى، وتم القبض رجل وامرأتين في هذه الجريمة، وما زال التحقيق جارٍ.

هذا وتمت مشاهدة الفيديو الذي وثق كل هذه الاحداث 37000 مرة قبل إزالته عن منصة التواصل الاجتماعي.

واكدت الشرطة في بيانها الصحفي ان سميث ظهر في بث مباشر، وتحدث مع متابعيه حول معركة حدثت في المدينة التي يعيش فيها، وعلى الرغم من أنه كان يمزح ويمرح، إلا أن بعض الناس لم يعجبهم حديثه، وفقًا لوالدته، ثم بدا الخلاف مع احد المتابعين ووصل الامر الى الوصول لبيته وقتله بالرصاص حتى فارق الحياة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

قصة مسجد نمرة .. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

اخر الاخبار

بهجوم مسلح.. مقتل رئيس الوزراء الياباني

اخر الاخبار

حاج كولومبي يروي قصته بعد اعتناقه الإسلام – فيديو

اخر الاخبار

مكة تسجل 13 مليون مكالمة هاتفية بأول أيام الحج

اخر الاخبار

ممثلة مصرية: اللبنانيات لسن الأجمل

اخر الاخبار

اعتلال الدماغ الكبدي.. اضطراب قد يسبب مضاعفات خطيرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قصة مسجد نمرة .. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

اخر الاخبار

بهجوم مسلح.. مقتل رئيس الوزراء الياباني

اخر الاخبار

مكة تسجل 13 مليون مكالمة هاتفية بأول أيام الحج

اخر الاخبار

ممثلة مصرية: اللبنانيات لسن الأجمل

اخر الاخبار

اعتلال الدماغ الكبدي.. اضطراب قد يسبب مضاعفات خطيرة

اخر الاخبار

الاردن : الإفراج عن 600 موقوف إداري بمناسبة عيد الأضحى

اخر الاخبار

وفاة سعد المهنا يهز المجتمع السعودي وهذا سبب الوفاة

اخر الاخبار

وفاة سعد المهنا يهز المجتمع السعودي وهذا سبب الوفاة

اخر الاخبار

بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب ممثلة كويتية سابقة ترتدي النقاب

اخر الاخبار

ممثل سوري معروف يخطب “انجلينا جولي” ويتصدر الترند

اخر الاخبار

الكشف عن حقيقة انسحاب فنانيين من مهرجان جرش

اخر الاخبار

تحذير مهم لمستخدمي آي فون من خطأ قاتل

اخر الاخبار

بعد استقالته من حزب المحافظين .. جونسون يبقى برئاسة الحكومة البريطانية بانتظار البديل

اخبار العراق

اعتقال شخص حاول إدخال عمالة أجنبية دون موافقات رسمية الى كربلاء

اخبار العراق

العثور على كدس عتاد وعبوات ناسفة شمالي كربلاء

اخبار العراق

 وزير الموارد يوافق على زيادة الاطلاقات المائية جنوبي كربلاء

اخبار السعودية

مئات آلاف الحجاج يستقرون في منى