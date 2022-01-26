مقتل مدير أعمال فنان لبناني شهير بـ7 رصاصات

المستقلة /-  أعرب الفنان اللبناني، وديع الشيخ، عن حزنه الشديد لوفاة مدير أعماله، بلال داغر، إثر شجار جرى أمام أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت.

واشار الشيخ انه غير قادر حاليا على الكلام:”صوتي مش طالع.. فاجعة كبيرة إلي، خسرت شخص أكتر من أخي”.

وقالت وسائل إعلام لبنانية ، بدأ الخلاف بين عامل في الملهى وأحد الزبائن، فاتصل الأخير بصديقه الذي حضر وضرب العامل، فهرع بقية الزبائن إلى الشارع مغادرين مكان الشجار، ومن بينهم بلال الذي طلب سيارته من عامل موقف السيارات.

لكن وقع تلاسن بين بلال والرجل الذي اعتدى على العامل أمام الملهى، وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، فسارع الأخير إلى إطلاق النار على سيارة بلال الذي رد بالمثل.

وأصيب بلال برصاصتين الأولى في خاصرته والثانية في فخذه، إلى جانب 5 رصاصات متفرقة في جسده، فارق على إثرها الحياة.

بينما فر الجاني من المكان، وتبين لاحقا أن أحد الذين كان معه في السيارة قد أصيب أيضا.

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