مقتل متظاهر وإصابة أخرين بالاحتجاجات على تردي الكهرباء

المستقلة /- أكد مصدر طبي مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية وإصابة أخرين في تظاهرات ليلية خرجت احتجاجا على تركي الكهرباء، في محافظة ميسان.

يأتي هذا في وقت تعرضت في منظومة شبكة الكهرباء إلى إنطفاء تام استمر لساعات ورغم عودة التيار إلاّ أن معدل التجهيز ما يزال ضئيلا جدا ولا يلبي حاجة السكان.

وقال ناشطون إن متظاهراً قُتل، وأُصيب آخرون عندما فتحت قوات الأمن النيران صوب مجموعة من الأشخاص خرجوا محتجين بسبب انقطاع الكهرباء في قلعة صالح في محافظة ميسان.

وخرج العشرات إلى الشوارع في محافظتي ميسان والبصرة جنوبي العراق مطالبين بتوفير الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع حلول الصيف.

ووفقا للناشطين فإن القوات الأمنية أقدمت على “قمع” محتجين، وقامت بفض تظاهرة بالقوة قرب التقاطع العسكري في مدينة البصرة، مضيفين أن المتظاهرين كانوا قد طالبوا بتوفير الطاقة الكهربائية.

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