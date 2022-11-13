مقتل فتى في السليمانية بعد القبض عليه من الشرطة

عائلة الفتى تتهم شرطة مركز سرجنار بتعذيب إبنها حتى الموت

المستقلة/- أثارت قضية مقتل “سهند أحمد “وهو فتى يبلغ من العمر 17 عاما في ظروف غامضة،امس السبت، بأحد مراكز الشرطة في السليمانية استياء وغضبا شعبيا عارما في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلنت عائلة سهند في مؤتمر صحافي أن إبنها توفي نتيجة تعذيب شديد من قبل أفراد الشرطة بعد أن ألقت مفارز الشرطة القبض عليه في مطاردة بوليسية، بتهمة إثارة الشغب والمشاجرة مع آخرين،  متهمة جهات الشرطة بالتستر على القضية والتكتم عليها من خلال شطب كل الفيديويات للكاميرات داخل السجن وخارجه وحتى في المحلات والدكاكين، مطالبة الجهات المعنية والحكومية بالتدخل في القضية.

من جانبه أكد سركوت أحمد المتحدث باسم شرطة السليمانية في مؤتمر صحافي بأن الفتى المتوفي هرب من قبضة مفارز الشرطة بعد مشاجرة مع آخرين في منطقة سرجنار داخل مدينة السليمانية.

وأشار الى أن التحقيقات بدأت للكشف عن ملابسات الحادث، كما أعلن أحمد، عن توقيف عدد من افراد الشرطة للتحقيق في ملابسات مقتل الفتى.

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