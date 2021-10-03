مقتل عروس بتفجير استهدف حفل زفاف في أفغانستان

المستقلة /- خلف تفجير قنبلة خلال حفل زفاف في ولاية جوزجان شمال أفغانستان، مقتل العروس وجرح عدد من الحضور، حسبما أفادت وسائل إعلام.

وقال مصدر أمني أفغاني لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “قنبلة يدوية انفجرت في حفل زفاف في منطقة عكشا بمدينة آقشة في ولاية جوزجان ظهر اليوم”. وأشار المصدر نفسه إلى أن الانفجار الذي وقع في فندق للأفراح أدى إلى مقتل العروس وإصابة عدد آخر ممن حضروا حفل الزفاف.

من جهته قال مدير الإعلام والثقافة بالولاية، هلال بلخي، للصحفيين المحليين إن إلقاء القنبلة وقع “نتيجة عداوة مع العروس”. وبحسب بلخي فإن التقارير الأولية تشير إلى أن “قنبلة يدوية ألقيت على العروس في غرفتها بالفندق”، لافتا إلى أن عناصر الأمن وصلت إلى المنطقة وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.

فيما أوردت وسائل إعلام أخرى أن الانفجار تسبب بجرح خمسة أشخاص، فضلا عن مقتل العروس.

ونقلت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية عن مولوي نعمت الله، حاكم مدينة آقشة المعين من قبل حركة “طالبان”، قوله إن الانفجار وقع “بالتزامن مع وصول العروس” إلى فندق الأفراح. وقال شهود عيان إن انفجار القنبلة أصاب عدة نساء وأطفال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

 

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