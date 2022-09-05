مقتل ضباط امن مع إصابة اثنين في ميسان بحادث جنائي

مقتل ضباط امن مع إصابة اثنين في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان عن تعرض ضابط برتبة عميد مع مواطنين إثنين يسكنون جميعهم العاصمة بغداد الى “حادث جنائي” في ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان العربة التي يستقلها الضابط ومرافقوه وهي من نوع (بيك آب) تعرضت لإطلاق نار مباشر من اشخاص مجهولين على طريق (عمارة-بصرة)  ما ادى الى مقتل الضابط المنسوب الى جهاز الامن الوطني إضافة الى مواطن، واصابة الشخص الثالث بجروح .

واشار البيان الى أن قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي وجه بتشكيل فريق عمل مختص والتوجه فوراً لموقع الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحفظ على الشخص المصاب لغرض التحقيق والتعمق بالتفاصيل والكشف على العجلة التي يستقلونها .

وأوضح ان المعلومات الاولية اشارت الى وقوع الحادث بسبب الحصول على الأموال ، حيث كان المجني عليه (العميد) ينوي شراء عجلة من محافظة البصرة ، ويحمل مبلغاً من المال أثناء سفره (عُثر عليه داخل العجلة) كما ورد في إفادة الشخص المصاب .

واختتم البيان ، ان اجهزة الامن المختصة وبإشراف قائد شرطة ميسان تواصل العمل واجراء التحري والتحقيق لكشف ملابسات الجريمة .

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