مقتل صحافيين من شبكة فوكس نيوز بأوكرانيا

المستقلة /- ذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية، أن بيير زاكريفسكي المصور في الشبكة والصحفية الأوكرانية أوليكسندرا “ساشا” كوفشينوفا قتلا في أوكرانيا، بعد أن تعرضت سيارة كانت تقلهما لإطلاق نار.

كان زاكريفسكي يقوم بالتغطية مع صحفي آخر في فوكس نيوز، هوبنيامين هول، أمس الاثنين عندما تعرضا لهجوم قرب العاصمة كييف، وفقما ذكرته سوزان سكوت الرئيسة التنفيذية للشبكة في مذكرة للموظفين. وأضافت أن هول لا يزال في المستشفى.

وزاكريفسكي مصور مخضرم عمل في السابق في مناطق حروب، حيث سبقأن غطى صراعات عديدة لفوكس نيوز، منها العراق وأفغانستان وسوريا.وكان يعمل في أوكرانيا منذ فبراير.

وقالت سكوت في بيان آخر إن كوفشينوفا (24 عاما) كانت تساعد أطقم فوكس نيوز على التنقل في كييف والمنطقة المحيطة بها، أثناء جمع المعلومات والتحدث مع المصادر.

ولقي أربعة صحفيين على الأقل حتفهم في القتال المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الذكريات الجميلة قد تخفف الألم الجسمي

اخر الاخبار

مقتل صحافيين من شبكة فوكس نيوز بأوكرانيا

اخر الاخبار

حسين الجسمي يعايد الأمهات بأغنية “أمي جنة”

اخبار العراق

بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على (3) متهمين في ميسان

اخر الاخبار

فضل ليلة النصف من شعبان وأفضل صيغة للدعاء

اخر الاخبار

بالصور..ماجد المهندس وأصيل هميم يختتمان حفلات “جلسات في إكسبو”

اخر الاخبار

مقتل ممثل أوكراني في الحرب

اخر الاخبار

مقتل ممثل أوكراني في الحرب

اخر الاخبار

الملحن حامد هاشم في أول تعاون فني مع نوال الكويتية

اخبار العراق

استعداد للافتتاح.. متحف ميسان يتلقى 78 قطعة جبسية مقلدة

اخر الاخبار

بعد 25 عاما.. ماذا يعني خروج روسيا من مجلس أوروبا؟

اخبار العراق

الاسايش تحتجز كادر NRT في دهوك وتعتدي على المراسل بالضرب

اخر الاخبار

وفاة الممثل الأميركي ويليام هارت عن 71عاماً

اخر الاخبار

حرب أوكرانيا أرعبت الفرنسيين.. فلجأوا لحل سحري مدفون

اخر الاخبار

تونس: الكشف عن خليتين إرهابيتين

اخر الاخبار

روسيا تتخذ خطوة ذكية لتجنب الوقوع في فخ الإفلاس

اخر الاخبار

روسيا : المعركة جارية من أجل مستقبل النظام العالمي