مقتل صحافيين من شبكة فوكس نيوز بأوكرانيا

المستقلة /- ذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية، أن بيير زاكريفسكي المصور في الشبكة والصحفية الأوكرانية أوليكسندرا “ساشا” كوفشينوفا قتلا في أوكرانيا، بعد أن تعرضت سيارة كانت تقلهما لإطلاق نار.

كان زاكريفسكي يقوم بالتغطية مع صحفي آخر في فوكس نيوز، هوبنيامين هول، أمس الاثنين عندما تعرضا لهجوم قرب العاصمة كييف، وفقما ذكرته سوزان سكوت الرئيسة التنفيذية للشبكة في مذكرة للموظفين. وأضافت أن هول لا يزال في المستشفى.

وزاكريفسكي مصور مخضرم عمل في السابق في مناطق حروب، حيث سبقأن غطى صراعات عديدة لفوكس نيوز، منها العراق وأفغانستان وسوريا.وكان يعمل في أوكرانيا منذ فبراير.

وقالت سكوت في بيان آخر إن كوفشينوفا (24 عاما) كانت تساعد أطقم فوكس نيوز على التنقل في كييف والمنطقة المحيطة بها، أثناء جمع المعلومات والتحدث مع المصادر.

ولقي أربعة صحفيين على الأقل حتفهم في القتال المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.