مقتل شيخ عشيرة عراقي على يد داعش

المستقلة /- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن عناصر من تنظيم “داعش” قتلت “شيخ” عشيرة، “نحراً”، بعد ساعات من اختطافه شرقي العراق.

وذكر المصدر ” أن “عناصر داعش قامت ليلة أمس باختطاف شيخ عشيرة وسرقة سيارته على طريق بعقوبة في محافظة ديالى”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، “بعد ساعات، عثر على جثة الزعيم العشائري مقطوعة الرأس، الجمعة، على قارعة الطريق قرب المكان الذي اختطف فيه”.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، قتل شخصان في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية عند قضاء الخالص في محافظة ديالى.

وأوضح المصدر ذاته أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة “سيارة” مدنية بداخلها شخصين، قرب ناحية جديدة الشط ضمن قضاء الخالص شمالي ديالى”، مبينا أن “الانفجار أدى إلى مقتل الشخصين”.

وبالتزامن مع هذه الواقعة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على 5 عناصر إرهابية من “داعش” في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه إن “مفارزه وبناءً على مذكرات قضائية، تمكنت من إلقاء القبض على 5 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية”.

وأضاف البيان أن “أحد هؤلاء الإرهابيين مسؤول وكر لإيواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، وآخر مسؤول عن واردات النفط، فيما يعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، فيما يعمل البقية كمقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها”.

وتابع جهاز الأمن الوطني “جرى تدوين أقوال المتهمين، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية بالعبوات، وجرى إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم”.

وتتصاعد حدة العمليات الإرهابية التي يشنها تنظيم “داعش” ضد المدن والأجهزة الأمنية منذ نحو عامين، في حين تواصل السلطات العراقية تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية للقضاء على خلايا التنظيم.