مقتل شخص وجرح ثلاثة في هجوم بالقدس الشرقية

المستقلة/- قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم مسلح الاحد في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، كما أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل.

ولم تحدد جنسية القتيل والجرحى على الفور.وقال مستشفى هداسا في القدس إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما توفي متأثرا بجروحه. وأكدت الشرطة الاسرائيلية مقتل منفذ الهجوم الذي أعلنت قوات الأمن “تحييده”، من دون أن تحدد هويته.

وأوضحت الشرطة في بيان “نفذ إرهابي بسلاح كارلو (رشاش) عملية إطلاق نار في البلدة القديمة” مضيفة أنه تم “تحييد” المهاجم الذي أكدت أنه قتل.

وتقع البلدة القديمة في الجزء الشرقي من القدس الذي ضمته إسرائيل ويقول الفلسطينيون إنه عاصمة دولتهم. وتستهدف هجمات باستمرار قوات الأمن الإسرائيلية شائعة في البلدة القديمة.

والأربعاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن القوى الأمنية أردت رجلا شن الأربعاء هجوما بسكين استهدف القوات الإسرائيلية وجرح شخصين في القدس القديمة.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر، حاولت امرأة طعن شرطي في شارع يؤدي إلى المسجد الأقصى قبل أن تُردى.

وشهدت القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة اعتبارا من تشرين الأول/اكتوبر 2015 وعلى مدى أشهر هجمات نفذها في غالب الأحيان فلسطينيون شباب استهدفت إسرائيليين. وتراجعت وتيرة هذه الهجمات لكنها لا تزال تشن من وقت إلى آخر.

ويقيم نحو مئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية إلى جانب 300 ألف فلسطيني. وتواصل الاستيطان الإٍسرائيلي غير المشروع بموجب القانون الدولي، في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ العام 1967.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

مقتل شخص وجرح ثلاثة في هجوم بالقدس الشرقية

اخر الاخبار

بسبب تايوان ..الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا

اخبار العراق

تربية ميسان  تنظم امتحانات انصاف المتعلمين 

اخر الاخبار

ايبرا تحيي يوم التلفزيون العالمي في ضيافة كلية الفارابي الجامعة

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يعلن إقالة سولسكاير من تدريب الشياطين الحمر

اخبار العراق

بسام السامرائي يخرج الكليب الأول للعراقي المغترب محمد هشام

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد على تقديمه ادلة على وجود تزوير وتلاعب في الانتخابات

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد على تقديمه ادلة على وجود تزوير وتلاعب في الانتخابات

اخر الاخبار

الجمارك الصينية : العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر نفط إلى الصين

اخر الاخبار

فاضل المزروعي يجمع الألوان الإماراتية والعراقية والمغربية في موسيقى “مشتاق”

اخر الاخبار

موقع العراق الجغرافي يحقق موارد توازي موارد النفط ويوفر مليوني فرصة عمل

اخر الاخبار

المؤتمر العالمي للمتداولين في الأسواق المالية يخرج بـ 10 توصيات لتحقيق النمو الاقتصادي

اخبار العراق

الصحة العراقية : اعتماد بطاقة التلقيح كوثيقة رسمية للسفر

اخر الاخبار

عمليات بغداد :اعتقال مطلوب بالمادة 4 إرهاب ومطاردة سارق في الأعظمية

اخر الاخبار

تعرف على الأنظمة الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة شعرك

اخر الاخبار

الحكومة الأمريكية تحصل على ما يقرب من 56 مليون دولار من العملات المشفرة

اخبار العراق

صندوق النقد : العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي خلال العام 2021