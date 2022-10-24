مقتل شخصين وإصابة آخر في انفجار ذخيرة في شط العرب

المستقلة/- لقي شخصان عراقيان من أعضاء فريقٍ يعمل لصالح الشريك المنفّذ لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ( UNMAS ) حتفهما وأُصيب ثالث في حادثٍ بموقعٍ لإزالة الذخائر المتفجرة في شط العرب بالقرب من مدينة البصرة جنوبي العراق، اليوم.

وقال بيان عن يونامي أن الحادث وقع في الصباح الباكر في الموقع الذي تُديره الخبرة الفنية، أحد شركاء دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق. وأُفيد بأن المصاب في حالة مستقرة في المستشفى.

وتعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بشكلٍ وثيق مع دائرة شؤون الألغام العراقية للتحقيق في الحادث ومراجعته لفهم ما إذا كان يمكن معالجة أيّ ظروف واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليلِ مخاطرِ مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأشار البيان الى أن الخبرة الفنية هي شريكٌ لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على مدى العامين الماضيين وقد قامت بتطهير منطقة شط العرب من مئات الذخائر المتفجرة، مؤكدة إن عمليات التطهير ضرورية لسلامة المجتمعات المتضررة والوصول الآمن إلى الأراضي من أجل الأنشطة الزراعية والتنمية.

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