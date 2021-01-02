مقتل شابين واصابة اخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب مع إيران

مقتل شابين واصابة اخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب مع إيران

المستقلة/علي قاسم الكعبي/.. افاد مصدر طبي في مستشفى الصدر بميسان مساء السبت، بمقتل شابين واصابة اخر نتيجة انفجار لغم عليهم.

وقال المصدر أن الحادثة كانت اثناء تواجد الشبان الثلاثة بالقرب من الحدود العراقية الايرانية في منطقة الطيب الحدودية وان اللغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.

يذكر ان هذه الحادثة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة لأنها تتكرر دائما اثناء الاحتفال بأعياد الميلاد او عيد الربيع نظرا لكون المنطقة مقصدا لأهالي المحافظة في العطل و الاحتفالات.