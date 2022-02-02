مقتل زوجة لاعب كرة قدم معروف بطريقة صادمة

المستقلة /- تعرضت العارضة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كريستينا فيتا أراندا، زوجة لاعب كرة القدم في دوري الدرجة الأولى في باراغواي، إيفان توريس، لرصاصة في رأسها خلال حضورها حفلا موسيقيا، وتم الإعلان عن وفاتها بعد وقت قصير من وصولها المستشفى.

وأكدت التقارير المحلية، ان إيفان توريس، ساعد في نقل زوجته إلى المستشفى، على الرغم من أن أنها أعلنت مؤخرا أنهما يخططان للطلاق، بعد 10 سنوات من الزواج، ولديهما 3 أطفال.وما زالت الشرطة تحقق في الواقعة، لكن من المرجح ان الرصاصة التي أصابت أراندا كانت ضمن تبادل لإطلاق النار بين عصابات في المنطقة.

وأشارت التقارير غير المؤكدة الهدف المقصود كان تاجر مخدرات يدعى إيدرسون ساليناس بينيتيز، لكنها أصيبت أراندا عن طريق الخطأ، بالإضافة الى مقتل رجل وأصابة 4 آخرون، وفق ما ذكر موقع “ديلي ستار”.

كما تعرض اللاعب توريس، لنوبة ذعر، لكنه لم يصب بأذى، ويذكر ان ايفان توريس، بدأ مسيرته الكروية مع سيرو بورتينو الباراغوياني قبل التوقيع مع غريمه كلوب أوليمبيا في ديسمبر 2014.

 

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