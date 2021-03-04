مقتل جنود جراء استهداف قائدين عسكريين في عدن بعبوة ناسفة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت وسائل إعلام محلية باستهداف موكب العميد محسن الوالي، قائد ألوية الدعم والإسناد، والعميد نبيل المشوشي، بسيارة مفخخة بمدينة عدن.

وأكد إعلام التوجيه المعنوي التابع لقوات الإسناد والدعم نجاة العميدين الوالي و المشوشي ومقتل عدد من الجنود وجرح آخرين.

وذكر مراسلنا أن الانفجار الذي استهدف الموكب كان بعبوة ناسفة زرعت داخل برميل بالقرب من خط سير الموكب، مضيفا أن العملية تمت بمدينة الشعب التي يقع فيها معسكري قيادة التحالف وقوات الاسناد والدعم.

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