مقتل امرأة رميا بالرصاص على يد زوجها في ميسان

مقتل امرأة رميا بالرصاص على يد زوجها في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افاد مصدر امني بمقتل امراة على يد زوجها رميا بالرصاص في قضاء الميمونة جنوب غرب العمارة ، بسبب خلافات عائلية.

وأعلنت مديرية الشرطة عن القبض على القاتل دون ذكر تفاصيل اكثر.

على صعيد متصل اعلنت شرطة ميسان عن القائها القبض على 17 مطلوب بقضاء الميمونة، مشيرة الى انها نفذت 29 مذكرة اعتقال بحق مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية متنوعة منها الارهاب والقتل العمدا.

وأضافت المديرية ، ان عمليات القبض جرت من خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارز مشتركة من اقسام وافواج شرطة ميسان والسيطرات الخارجية ومكتب التحقيق القضائي في مناطق متفرقة من عموم المحافظة .

وذكرت أن مفارز الشرطة باشرت بنقل كافة المتهمين الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .