مقتل القرشي يثير التساؤلات بشأن زعيم داعش الجديد

المستقلة/- ما أن تم الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية أمنية أمريكية شمالي سوريا، حتى انطلقت التساؤلات والتكهنات بشأن الشخص الذي سيخلفه.

الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، عمرو فاروق، قال في تصريحات نقلتها “العين الإخبارية” إنه من المرجح أن يتولى زمام داعش عقب مقتل القرشي، الحاج جمعة عواد البدري، رئيس مجلس الشورى العام، وشقيق أبو بكر البغدادي الزعيم السابق للتنظيم.

ورجح فاروق ذلك في ظل إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وذلك بناء على تفاصيل الهيكل الداخلي للتنظيم الداعشي، والتي انفرد بها قبل اغتياله الخبير العراقي في مجال مكافحة الإرهاب هشام الهاشمي، في إحدى الدراسات.

من جانبها، نقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، عن خبراء أنه في حين لم يتم الكشف بعد عن خليفة القريشي، فمن المرجح أن يكون عراقيا آخر غارق في التعصب والإرهاب.

وقال جيمس فرانكلين جيفري، السفير الأمريكي السابق إلى العراق، لشبكة “إن بي سي نيوز”: “حتى الآن لا نعرف اسم من ينتظر دوره بالفعل ليحل محله، لكن يمكنكم أن تكونوا على يقين من أن داعش حدد واحدا بالفعل.”

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وأضاف جيفري: “العمر الافتراضي لزعيم داعش في الآونة الأخيرة حوالي ثلاثة أعوام، وبالتالي فهم مستعدون لهذا الاحتمال”.

واتفق مع هذا الرأي الدكتور دانيال ميلتون، مدير مركز مكافحة الإرهاب في “ويست بوينت”، قائلًا: “لست على دراية بشخص معين، لكن تعرض داعش لعدد من الضربات استهدفت القيادة لذا فهم مستعدون لشغل المنصب الشاغر”.

ورأى سيث جونز، الخبير بشؤون مكافحة الإرهاب بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه قد لا يكون هناك إعلان عام عن الخليفة، قائلًا: “قتل العديد من القيادات خلال الأعوام القليلة الماضية. وبسبب ذلك، يتعاملون بحذر كبير”.

وأصبحت زعامة داعش شاغرة بعد غارة على مخبأ القريشي حيث فجر قنبلة انتحارية أسفرت عن مقتله والعديد من المدنيين، بينهم أطفال، بدلًا من القبض عليه حيا، بحسب ما قاله الرئيس جو بايدن.

ووصف بايدن ما فعله القريشي بـ”العمل الجبان اليائس”. لكن فعل سلفه، أبوبكر البغدادي نفس الشيء، عندما فجر قنبلة انتحارية، أسفرت عن مقتله وثلاثة من أطفاله عام 2019، عندما لاحقته القوات الأمريكية.

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب النصر على داعش عام 2018، قبل عام على مقتل البغدادي.

ووفق الشبكة الأمريكية فإنه بات من المرجح أن يعين داعش خليفة القريشي بناء على مشاورات مجلس الشورى (لجنة القيادة العليا)، كما حدث من قبل.

وإذا جرى الأمر كما في الماضي، قد يجرى تعيين خليفة القريشي خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، وسيحصل على اسم مستعار لإخفاء هويته.

وسيطلب من أعضاء التنظيم والفروع التابعة له حول العالم التعهد بالولاء له، لكن ربما لن يظهر علانية لشهور أو سنوات، إذا ظهر على الإطلاق.