مقتل اثنين من الارهابين واصابة أربعة من القوات الامنية شمالي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة عمليات كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن مقتل أثنين من الإرهابيين شمالي المحافظة ، فيما أكدت أصابه أربعة عناصر من القوة الامنية المشاركة في قتل الارهابين .

وقال قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) توجهت “قوة من لواء المغاوير التابع الى قيادة العمليات بالتعاون مع الحشد الشعبي المتواجد في المنطقة وبمساندة طيران الجيش والأجهزة الاستخبارية ، بناء على معلومات استخبارية تشير إلى تسلل اثنين من الدواعش في القاطع الشمالي وتحديدا جرف النصر منطقة البهبهاني “.

وأضاف تم “تفتيش تلك المنطقة بشكل كامل وتدمير عدد من مخابئ الدواعش وقتل انتحاريين أثنين “، منوها الى جرح أربعة من عناصر القوة المشاركة بالواجب .

واشار الى إن “قيادة عمليات كربلاء مستمرة بممارسات أمنية متعددة في جميع قواطع المحافظة وخاصة القاطع الشمالي والغربي من أجل تأمين المحافظة بشكل تام بالتعاون مع قيادة شرطة كربلاء والأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في المحافظة “.