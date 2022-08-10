مقتل إيراني في اشتباكات مع “طالبان”

الحدود الايرانية الافغانية

المستقلة/- كشفت منصات إعلامية تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عن مقتل عنصر من قوات حرس الحدود وإصابة آخر بجروح جراء اشتباكات مع عناصر من حركة طالبان الأفغانية.

وذكرت قناة “فيلق القدس”، التابعة للحرس الثوري، أن “عناصر من حركة طالبان هاجمت قوات من حرس الحدود الإيراني التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران”.

ويعد هذا من أهم المنافذ الحدودية التجارية مع أفغانستان، كما أنه معبر لعبور المسافرين بين البلدين.

وأضافت القناة الإخبارية عبر تطبيق “تليجرام”: “هاجمت قوات طالبان سيارة دورية تابعة لحرس الحدود الإيراني، وأدى الهجوم إلى مقتل عنصر وإصابة آخر بجروح من حرس الحدود الإيراني”.

ولم توضح وسائل الإعلام الإيرانية طبيعة وسبب هذه المواجهات التي تحدث من حين إلى آخر بين قوات حرس الحدود الإيراني وطالبان.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات من حركة طالبان وحرس الحدود الإيراني في ولاية “نيمروز” الواقعة جنوب أفغانستان.

وفي 29 من يونيو/حزيران الماضي، لقي عنصر من حرس الحدود الإيراني مصرعه خلال اشتباكات مع قوات طالبان على الشريط الحدودي.

ولدى إيران حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها نحو 945 كيلومترا، كما لدى البلدان ثلاثة منافذ حدودية للتبادل التجاري وعبور المسافرين.

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