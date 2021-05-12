مقتل أكبر مستثمر عراقي في قطاع الدواجن بشجار مسلح

المستقلة/- ذكر مصدر امني ، اليوم الأربعاء، أن صاحب أكبر مشروع دواجن في العراق قتل اثر شجار جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “المستثمر عماد الأسدي صاحب مشروع دواجن الديوانية، قتل بشجار مسلح في حي تونس جنوبي بغداد”. دون توضيح أسباب الشجار.

كما نعت وزارة الزراعة الأسدي الذي وصفته بأنه: “كان من القامات المهمة والبارزة في قطاع الدواجن كونه صاحب أكبر مشروع للدواجن في العراق”.

وقالت الزراعة في نعيها أن “تأثيره كان واضحا في النهوض بهذا القطاع من خلال مشاريعه المتقدمة في هذا المجال”.