مقتل أكبر مستثمر عراقي في قطاع الدواجن بشجار مسلح

المستقلة/- ذكر مصدر امني ، اليوم الأربعاء، أن صاحب أكبر مشروع دواجن في العراق قتل اثر شجار جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “المستثمر عماد الأسدي صاحب مشروع دواجن الديوانية، قتل بشجار مسلح في حي تونس جنوبي بغداد”. دون توضيح أسباب الشجار.

كما نعت وزارة الزراعة الأسدي الذي وصفته بأنه: “كان من القامات المهمة والبارزة في قطاع الدواجن  كونه صاحب أكبر مشروع للدواجن في العراق”.

وقالت الزراعة في نعيها أن “تأثيره كان واضحا في النهوض بهذا القطاع من خلال مشاريعه المتقدمة في هذا المجال”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

اخبار مصر

انتشال 30 قطعة معدنية من معدة طفلة مصرية ..صور

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى يعلن فرض حظر تجوال في مدينة اللد

اخبار فلسطين

نتنياهو يهدد “حماس” بـ”ضربة لم تتخيلها” بعد مقتل قيادى بكتائب القسام

اخبار الاردن

الأردن يرسل مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة

اخبار العراق

الوقف السني يعلن استمرار فتح المساجد خلال حظر التجوال

اخبار العراق

مقتل أكبر مستثمر عراقي في قطاع الدواجن بشجار مسلح

اخبار العراق

مقتل أكبر مستثمر عراقي في قطاع الدواجن بشجار مسلح

اخبار فلسطين

الصواريخ الفلسطينية تصل ديمونا

اخر الاخبار

الإطاحة بتجار مخدرات بحوزته (4000) حبة مخدرة في العراق

رياضية

فان دايك يكشف موقفه من المشاركة في يورو 2020

اخبار العراق

حوار بين شخصيات عراقية والسفير البريطاني بشأن الانتخابات

رياضية

الاتحاد الأوروبي يقرر معاقبة ثلاثي دوري السوبر

رياضية

إعلان قائمة منتخب سوريا الأولية في التصفيات

رياضية

شركة صينية تتولى إعادة إعمار القوة الجوية

اخبار العراق

الدفعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق “كوفاكس” تصل العراق

الاخبار

مصرف الرشيد يعلن فتح عدد من فروعه لتوزيع الرواتب رغم الحظر والعيد