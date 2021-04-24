مقتل أحد المتظاهرين من أهالي بغداد بعد دهسه من قبل القوات الامنية

مقتل أحد المتظاهرين من أهالي بغداد بعد دهسه من قبل القوات الامنية

المستقلة /… أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي، مقتل أحد المتظاهرين من أهالي حي الوحدة، بعد دهسه من قبل القوات الامنية.

وقال البياتي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “هنالك ردود فعل من المتظاهرين الغاضبين بالاعتداء على القوات الامنية ايضا”.

واضاف “نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة واساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الامنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة”.

وأكد البياتي “نحتاج الى غرفة عمليات للتدخل الخدمي السريع في العراق تكون لديها ادوات رصد قوية ثم استجابة سريعة لحل المشاكل على اقل تقدير الممكن منها”.

وخرج العشرات من أهالي حي الوحدة جنوب شرقي العاصمة بغداد ليل الجمعة على السبت بتظاهرة طالبوا فيها بتحسين الواقع الخدمي وتوفير الطاقة الكهربائية ولكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية لتندلع صدامات وعمليات كر وفر بين الجانبين، أسفرت عن جرحى من الطرفين. (النهاية)