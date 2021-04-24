مقتل أحد المتظاهرين من أهالي بغداد بعد دهسه من قبل القوات الامنية

المستقلة /… أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي، مقتل أحد المتظاهرين من أهالي حي الوحدة، بعد دهسه من قبل القوات الامنية.

وقال البياتي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم السبت  إن “هنالك ردود فعل من المتظاهرين الغاضبين بالاعتداء على القوات الامنية ايضا”.

واضاف “نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة واساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الامنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة”.

وأكد البياتي “نحتاج الى غرفة عمليات للتدخل الخدمي السريع في العراق تكون لديها ادوات رصد قوية ثم استجابة سريعة لحل المشاكل على اقل تقدير الممكن منها”.

وخرج العشرات من أهالي حي الوحدة جنوب شرقي العاصمة بغداد ليل الجمعة على السبت بتظاهرة طالبوا فيها بتحسين الواقع الخدمي وتوفير الطاقة الكهربائية ولكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية لتندلع صدامات وعمليات كر وفر بين الجانبين، أسفرت عن جرحى من الطرفين. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مقتل أحد المتظاهرين من أهالي بغداد بعد دهسه من قبل القوات الامنية

اخبار العراق

الخزعلي : الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراج الامريكان من العراق

اخبار العراق

أربيل تعتقل صاحب فيديو أثار ضجة .. وتعلق على حادثة تمزيق المصحف

اخبار العراق

الكهرباء تعزو اسباب تراجع تجهيز الطاقة الى عوارض فنية وانخفاض الغاز الايراني

اخبار العراق

العبادي يبحث مع همام حمودي الملف الانتخابي في العراق

اخبار العراق

مصرف الرافدين : 3778 عدد الحسابات التي تم فتحها خلال شهر آذار

اخبار العراق

وزير العدل : سيتم صرف مستحقات العقود المثبتين حديثا وبأثر رجعي

اخبار العراق

وزير العدل : سيتم صرف مستحقات العقود المثبتين حديثا وبأثر رجعي

رياضية

رئيس نادي النفط يعلق على وفاة الحارس مصطفى سعدون

رياضية

وفاة حارس نادي النفط

اخر الاخبار

أول تعليق من عبد المنعم عمايري على أنباء زواجه من جوانا كركي

اخر الاخبار

فيديو.. ماذا قالت شمس الكويتية عن صوت محمد رمضان وتامر حسني؟

اخر الاخبار

فيديو.. تصريحات جريئة لـ صوفينار ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”

اخر الاخبار

فيديو.. سماح أنور تكشف سبب رفضها الزواج مرة أخرى

اخر الاخبار

فيديو.. بعد انتقاده.. رامز جلال ينتقم من إسلام إبراهيم فى “رامز عقله طار”

اخر الاخبار

فيديو.. الجمهور يهاجم أصالة بسبب هذا التصرف.. والأخيرة تعلق

اخر الاخبار

نبيلة عبيد تنعي الموسيقار خالد الأمير.. بهذه الكلمات