مقترح زيادة عدد أيام الدوام في مدارس العراق

المستقلة /- قدمت مديرية تربية الرصافة الأولى، مقترحاً بشأن زيادة عدد أيام الدوام في المدارس بالأسبوع لكل مرحلة دراسية،فيما رجحت أن يكون الدوام يومين لكل مرحلة خلال الأسبوع المقبل.

وقال مدير عام تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي أنه “قدم مقترحاً بأن يكون الدوام في المدارس يومين بالأسبوع لكل مرحلة دراسية، ومن ثم تزداد تدريجياً مع تحسن الموقف الوبائي اليومي وصولاً إلى الدوام الكلي المباشر”.

وأضاف، أن “معدل الإصابات بكورونا في البلد بدأ يتناقص، إلا إن عودة الدوام بنسبة 100% أمر مستبعد تماماً، لأن الأمر ليس راجعاً لوزارة التربية فقط وانما إلى قرارات خلية الأزمة الحكومية”.

ورجح أن “يكون الدوام يومين خلال الاسبوع المقبل”، لافتاً إلى أن “وزارة التربية تقدم مقترحاتها إلى خلية الأزمة والأخيرة هي صاحبة القرار بذلك”.

وتابع، ان “الدوام سيكون يومين في الاسبوع وبعدها يجرى تقييماً للوضع الوبائي، وممكن أن يزداد عدد أيام الدوام إلى 3 أيام ومن ثم إلى 4 أيام وصولاً إلى الدوام الكلي”.