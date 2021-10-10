مقتدى الصدر يعلق .. انسحاب الناخبيين من محطات الاقتراع

المستقلة /-دفعت اعطال فنية اصابت الاجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات في محطات مختلفة في محافظات عراقية عدة، الناخبيين الى الانسحاب من محطات الاقتراع.

وأفاد مراقبون للانتخابات في العراق، في وقت سابق اليوم الأحد، بحدوث أعطال فنية وتوقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في محافظات: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك ، فضلاً عن محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وبسبب تلك الأعطال، وجه “وزير” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نداءً الى اتباعه قائلاً “أبلغنا المختصين فلا تنسحبوا”.

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