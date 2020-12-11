مقتدى الصدر يشكو الخيانة : دعونا نتحالف مع انفسنا

المستقلة /- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، على بعض التساؤلات التي طرحت بشأن مشروع ترميم البيت الشيعي.

وقال الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر تابعتها المستقلة ان دعوته إلى إعادة ترميم “البيت الشيعي” تعود إلى أسباب عدة ترتبط بمواقف القوى والأطراف السياسية والفصائل المسلحة، مؤكداً أنها تهدف إلى “إبعاد الفاسدين عن سدة الحكم”.

واضاف الصدر “اتركونا نتحالف مع انفسنا من جهة.. ونسعى الى تقوية عقيدتنا.. فاذا قوي التشييع الاعتدالي، فهذا انتصار للاعتدال السني والاعتدال المدني والشيوعي والاقليات اجمع وهو انتصار للاستقلال والسيادة.