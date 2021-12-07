مقتدى الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله بالنجف

المستقلة / – استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، ممثلة الامين العام الامم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت الى محافظة النجف.

ووصلت بلاسخارت إلى محافظة النجف في وقت سابق صباح اليوم، في زيارة “غير معلنة”.

بأن بلاسخارت تعتزم عقد مباحثات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تخص نتائج الانتخابات، التي تصدرها تياره بأكثر من سبعين مقعداً.

ويبدو أن بلاسخارت قد استبقت اجتماعاً من المقرر عقده اليوم، لقادة الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالنجف.

كما تأتي زيارة بلاسخارات هذه الى النجف، بعد زيارة سابقة قامت بها منذ أكثر من عام التقت خلالها المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته بعد الزيارة التي جرت منتصف ايلول 2020، “اريد أن اردد كلمات المرجع الديني علي السيستاني وهو تشجيع الناخبين على المشاركة بالانتخابات”، مؤكدة “نحن نتفق مع ذلك”.

ويعيش العراق ازمة سياسية جديدة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج الاولية ومن ثم النهائية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، وسط اعتصامات شعبية ينفذها جمهور الاحزاب الخاسرة، والتي توجه اصابع الاتهام الى بلاسخارات بتنفيذ “مؤامرة” لتزوير النتائج.

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