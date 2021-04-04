مقتدى الصدر يرحب بإنفتاح العراق على الدول العربية

المستقلة/- اعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن ترحيبه بانفتاح العراق على الدول العربية واصفا ذلك بأنه خطوة صحيحة.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تيوتر اليوم ” انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح”.

وأشار الى أن للعراق مع الدولتيت ” تاريخا زاخرا” ، داعيا الى أن نحصل معهم على “مستقبلا زاهرا”.

وأضاف ” تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام من اجل مصلحة بلدنا وبلدانهم”. مطالبا بأن يكون العراق ” محور السلام في المنطقة اجمع والشرق الأوسط بالخصوص”.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى دولة الامارات العربية، وقبل أسبوع الى المملكة العربية السعودية، وينتظر زيارته الى قطر، في انفتاح واضح على الدول العربية، في الوقت الذي ينتظر ان تستضيف بغداد لقاء قمة ثلاثي يجمع الكاظمي بالعاهل الأردني والرئيس المصري.

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