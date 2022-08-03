مقتدى الصدر يدعو إلى حل البرلمان و إجراء انتخابات مبكرة

المستقلة/- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان العراقي الحالي.

وقال الصدر في كلمة متلفزة: “لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة”، مبينا أنه “لم يقرر خوض الانتخابات الجديدة من عدمه”.

وأضاف أن “الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية”، لافتا إلى أنه “لا فائدة ترتجى من الحوار معهم”.

وشدد الصدر على إن “الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح”.

وتابع أن “الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب”، مؤكدا أن “الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري”.

وقال الصدر في كلمته أنه “لم ولن يرضى بإراقة الدماء أبدا”، مبينا أن “أغلب الشعب قد سأم من الطبقة الحاكمة برمتها”.

ولفت إلى أنه “على الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار” في المنطقة الخضراء، موجهاً شكره للقوات الأمنية والمساندين للثورة.

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