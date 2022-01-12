مقاطعة كندية تفرض ضريبة على غير الملقحين

المستقلة/- قررت مقاطعة كيبك الكندية التي تتفشى فيها المتحوّرة أوميكرون بقوة، فرض ضريبة جديدة على البالغين غير المُلقحين ضدّ كوفيد-19 بحسب ما أعلنه رئيس وزراء المقاطعة امس الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، فرانسوا ليغو، إن الحكومة تدرس القانون المُسمى “المساهمة الصحية” حالياً، على أن يسري مفعوله في الأسابيع المقبلة مضيفاً أن الأشخاص غير الملقحين يشكلون عبئاً مالياً على كل سكان كيبك.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قال ليغو الإثنين إن الـ10 بالمئة غير الملقحين في كيبك لا يجب أن “يشكلوا ضرراً” على الـ90 بالمئة الذين تلقوا جرعات اللقاح، مضيفاً أنه ليس من “واجب كل سكان كيبك أن يدفعوا ثمن ذلك”.

وأشار ليغو إلى أن حكومة المقاطعة الناطقة بالفرنسية ترغب في أن تكون تلك الضريبة “عالية”، من دون أن يحدد قيمتها الفعلية، مؤكداً في الوقت عينه أن 50 بالمئة من حالات الاستشفاء في غرف العناية الفائقة حالياً أصحابها غير ملقحين.

ولن يطبق القانون على حاملي الإعفاء الطبي من اللقاح.

وكانت المقاطعة أعلنت منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الفائت عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا، بينها فرض حظر تجول بدءاً من الساعة العاشرة مساء ومنع التجمعات الخاصة. حالياً هناك 2.742 مريضاً بكوفيد-19 في مستشفيات المقاطعة التي يسكنها نحو 8 ملايين نسمة، بينهم 255 في العناية الفائقة.

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