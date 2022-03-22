مقابر كالاخانا التاريخية في جمهورية أذربيجان

مختار فاتح بي ديلي

طبيب- باحث في الشؤون التركية وأوراسيا

مجمع قبور قديمة في مساحة 250×140 م ، يقع على بعد 6 كم من مدينة شماخي الاذربيجانية بالقرب من قرية كالاخانا. وقد نجت ثمانية من المقابر التسعة الموجودة في المجمع ، وتعرض أحدها لأضرار بالغة.

على احد القبور هناك نقش كتابي . يحتوي الكتاب على معلومات وتاريخ بناء نصب وهوية المدفونين في هذه المقابر . ومعلوم من هذا النقش أن شيد المقابر شيدت عام 1074 هـ (1663/1664) على يد المهندس المعماري الأمير علي أوغلو عبد العظيم.

حتى نهاية القرن التاسع عشر ، كانت مقابر كالاخانا مذكورة في المؤلفات العلمية.ولم يتم دراسة السمات المعمارية للآثار المدرجة في المجمع بدقة.

في كتاب كورنيليوس دي برو (أوائل القرن الثامن عشر) ، خمسة من المقابر التسعة محاطة بجدران ذات مداخل وبوابة. وكان القبر الأبعد محاطًا بجدار مزدوج. عالم الآثار في كتابة يذكر انه كان موجود 5 قبور في القبر الأول وكان 3 قبور في القبر الثاني.

وقال دي بروين: “على الرغم من أن أقل من تسعة مقابر يمكن رؤيتها للوهلة الأولى ، إلا أن التل يسمى القبب السبعة” ، مشيرًا إلى أن مجمع المقابر كان في السابق قلعة وبجواره نبع ماء.

يوجد نقش كتابي على أحد القبور فقط. ويذكر فيه بانه دفن في هذا القبر أمير أحمد بن الشيخ إبراهيم من نسل الشيخ إسرافيل أحد مشايخ شيلغار الذي غفره الله تعالى ، القائد أمير علي أوغلو عبد العظيم. أربعة وسبعون سنة.

تعتبر مقابر كالاخانا واحدة من الهياكل المعقدة النادرة التي تم إنشاؤها بين المعالم المعمارية لأذربيجان في العصور الوسطى.

أحد الحقائق الرئيسية التي تظهر البناء المتزامن للمقابر المدرجة في المجمع هو على الرغم من أن آدم أوليري ، الرحالة الذي زار المنطقة عام 1636 ، لم يقدم أي معلومات عن المقابر ،يُظهر كورنيليوس دي بروين ، الذي زار شيرفان في بداية القرن الثامن عشر ، كل من المقابر التسعة في رسوماته.

بالنظر إلى التاريخ المدون على القبر (1663/1664) ، من الممكن أن تكون قبور أخرى قد بنيت في نفس السنوات ، ربما من قبل نفس المهندس.

ويحتمل أن يكون النقش الموجود على احد المقابر يرجع إلى حقيقة أنه أشرف على بناء جميع القبور في نفس الوقت.

القبر المثمن الشكل يبلغ قطره 4.8 متر. وجسم القبر على شكل مثمن الأضلاع وله مخرج على الجانب الجنوبي.ارتفاعه 4.11 متر. يتخذ جسم القبر شكلاً رأسيًا جادًا ودقيقًا فقط بسبب الاندماج مع السقف الهرمي. تم بناء القبر بحجر صغير. لاتوجد في المقابر اشكال زخرفية ، وله تأثير قوي بسبب التعديل الجيد لحجم الأجزاء ، والرسم الدقيق للتفاصيل والتنفيذ المثالي.

يمكن أيضًا العثور على خاصية حدود المدخل التي تم التأكيد عليها بشدة لمقابر شيروان في مقابر كالاخانا.

من بين إطارات البوابة ، يلاحظ بشكل خاص الإطار الداخلي ، وهو أرق من الإطار الخارجي. وفقًا للبرفسور سلام زاده ، مع مراعاة الحجم الصغير للمبنى ، أراد المهندس المعماري توسيع المبنى أمام الجمهور عن طريق تصغير الجزء العلوي من الإطار الخارجي بشكل مصطنع. يخدم الحجم الصغير لقوس المدخل أيضًا هذا الغرض.يلاحظ اسلام زاده أن “النوعية الفريدة لكل مقبرة من قبور كالاخانا الحجري المثمن التي شيدت منذ فترة طويلة تشير إلى مهنية ونضج مهندسي شيرفان في تلك الفترة.يتم التأكيد على تفرد المقابر بشكل أساسي من خلال بوابة الدخول المختلفة لكل منها.

مخطط للمقابر على الجانب الغربي من المجمع. من حيث الخطة ، فإن الآثار الموجودة في المجمع تشبه بعضها البعض.

تتميز المقبرة ، التي تقع في أبعد مكان عن الغرب ، ليس فقط بالحرفية الدقيقة لتفاصيل البوابة ، ولكن أيضًا بالحفاظ الجيد على الجدران المحيطة بالمقبرة والمدخل في منتصف الجدار مقارنةً بالمدافن الأخرى.

تم بناء الجدران للحفاظ على كل قبر بشكل أفضل ولتقييد الوصول إلى منطقة المقبرة ، وإن كان ذلك جزئيًا.

إلى جانب الطبيعة الدفاعية ، تلعب هذه الجدران أيضًا دورًا مهمًا من حيث التكوين.

جنبًا إلى جنب مع البوابة الصغيرة والمقبرة ، أنشأت جدران مجمعًا صغيرًا للمباني ، مما أعطى النصب تعبيراً مهماً بسبب نهج الحجم المكتشف جيداً بين العناصر الثلاثة.

على الرغم من أن هذا التقسيم للمبنى يمكن العثور عليه في جميع مقابر أذربيجان المبنية من الطوب تقريبًا في القرنين الثاني عشر والخامس عشر ، إلا أن مثل هذه الحالات نادرة في المقابر الحجرية التي أقيمت في إقليم شيرفان. إن أبرز مثال على هذا التقسيم بين مباني مدرسة شيرفان أبشيرون للهندسة المعمارية هو قبر السيد يحيى باكوفي ، وهو جزء من مجمع قصر شيروان شاه. يكرر الحزام الفاصل لأنبوب كالاخانا أيضًا أنماط حزام مقبرة باكوفي.

على الرغم من أن إطار البوابة مطابق لإطار البوابة للمقابر الأخرى المدرجة في المجمع ، إلا أن الجزء العلوي مكتمل فقط بقوس مقوس متصل بالجزء الخارجي من الإطار. تنعكس احترافية النحاتين الحجرية في الشارات المزخرفة هندسيًا على جدران قوس المدخل.

من وجهة نظر بناءة ، تتميز مقابر كالاخانا بسمات مدرسة شيرفان أبشيرون المعمارية. يتم إصلاح الحجارة المقطوعة جيدًا . لوحظ إضافة الفحم لتقوية الملاط المتأخر في مقابر القرنين الثاني عشر والخامس عشر المنتشرة في باردا وناختشيفان.

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المراجع

-سلام زاده ,العمارة في أذربيجان في القرنين السادس عشر والتاسع عشر. باكو: دار النشر التابعة لأكاديمية العلوم في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. 1964.

-سيسوف،رحلة إلى منطقة شيماخينسكي لغرض لكشف الآثار (اللجنة الأثرية). 1926.

-أ. سلام زاده والأستاذ صادق زاده. بعض المعالم الأثرية في منطقة شماخينسكي (المعالم المعمارية لأذربيجان ، العدد 1). باكو. 1946. 90.

-سلام زاده ، 1964. ص. 42