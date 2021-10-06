مفوضية ميسان تعتمد1200 وكيل كيان  و3200 مراقب و47 اعلامي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشف مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان، الأربعاء، عن عدد وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين وعدد الاعلاميبن الذين سيغطون انتخابات 10تشرين الأول.

وقال المكتب انه اعتمد 1200 وكيل كيان سياسي و 3200 مراقب محلي، إضافة الى اعتماد 47اعلامي وصحفي لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي وتغطية العملية الانتخابية.

وأشار الى تهيئة 15 مركز اقتراع تضم 58 محطة لاستقبال منتسبي الاجهزة الامنية في مركز المحافظة والاقضية والنواحي وتخصيص 3 محطات اقتراع للنازحين والسجناء استعدادا ليوم 8/10/2021 حيث تجري عملية التصويت الخاص.