مفوضية ميسان تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات بموعدها

المستقلة/-علي قاسم الكعبي..أكدت المفوضية العليا للانتخابات في محافظة ميسان لبعثة الأمم المتحدة ، اليوم الأحد، جاهزيتها لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وقالت المفوضية في بيان ان وفدا من بعثة الامم المتحدة زار مكتب ميسان الانتخابي لمناقشة إجراءات المفوضية لمرحلتي توزيع بطاقة الناخب والاقتراع ودور بعثة الأمم المتحدة في المساعدة استعداداً للحدث الانتخابي المقبل.

وأشار البيان الى إن المكتب ابلغ الوفد جاهزيته لاجراء الانتخابات بموعدها ،لافتا الى ان الوفد اطلع شخصيا على وصول جميع المواد اللازمة لإجراء الانتخابات في مخزن مكتب المحافظة وتاكد من جاهزيتها التامة لاجراء الانتخابات بموعدها.

من جانبه أشاد ممثل فريق الأمم المتحدة، حسب البيان، بالعمل المتواصل لمفوضية الانتخابات المتمثل بتكثيف الجهود لاستلام البطاقة الالكترونية من قبل الناخبين ضماناً لمشاركتهم في الانتخابات وآلية اختيار ممثليهم واكتمال عملية وصول مستلزمات الاقتراع الى مواقعها.

وفي سياق متصل أكدت قيادة شرطة المحافظة تأمين مراكز الاقتراع في عموم المحافظة.