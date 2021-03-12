مفوضية كربلاء للانتخابات تدقق بيانات موظفيها

المستقلة / علي النصر الله / .. باشرت المفوضية العليا للانتخابات في كربلاء ، تدقيق بيانات موظفي العقود التشغيلية المشمولين بقرار 315 من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء .

وأشار مدير مكتب كربلاء الانتخابي علي عبد الامير في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، الى إن “هذه الإجراءات التي ينفذها المكتب جاءت لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية ، والتأكد من بيانات الموظفين ، ومطابقة الأعداد الموجودة لدى المفوضية ، بغية الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد “.

وقال إن “اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من الشعب القانونية ، والمالية ، والتدقيق ، مهمتها هو تدقيق اعداد موظفي العقود التشغيلية في المكتب المشمولين بقرار ( 315 ) “.