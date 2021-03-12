مفوضية كربلاء للانتخابات تدقق بيانات موظفيها

المستقلة / علي النصر الله / ..  باشرت المفوضية العليا للانتخابات في كربلاء ، تدقيق بيانات موظفي العقود التشغيلية  المشمولين بقرار 315 من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء  .

وأشار مدير مكتب كربلاء الانتخابي علي عبد الامير في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ،  الى إن “هذه الإجراءات التي ينفذها المكتب جاءت  لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية  ، والتأكد من بيانات الموظفين ،  ومطابقة الأعداد الموجودة لدى المفوضية ،  بغية الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد “.

وقال إن “اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من الشعب القانونية ،  والمالية ،  والتدقيق  ، مهمتها  هو تدقيق اعداد موظفي العقود التشغيلية في المكتب المشمولين بقرار ( 315 ) “.

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