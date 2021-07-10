مفوضية كربلاء تجري قرعة تسلسلات المرشحين لللانتخابات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب كربلاء الانتخابي ، اليوم السبت ، عن إجراء قرعة اختيار ارقام التسلسلات لمرشحي مجلس النواب القادم للدورة الخامسة البالغ عددهم (113 ) مرشحا ، منوهة الى أن كربلاء توزعت على ثلاثة دوائر انتخابية .

وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) بلغ “عدد المرشحين للدائرة الاولى ( 28 ) مرشحا ، فيما بلغ عدد مرشحي الدائرة الثانية (38 ) مرشحا “.

وأضاف إن “الدائرة الثالثة بلغ عدد مرشحيها (47 ) مرشحا يتنافسون لشغل منصب اعضاء مجلس النواب القادم “.

يذكر إن “عدد مراكز التسجيل في كربلاء هو 34 مركزا وعدد الناخبين (784886) وعدد المحدثين ( 546133) ونسبة التحديث 70 بالمائة ، وعدد البطاقات البايومترية المطبوعة ( 465363 ) ونسبة التوزيع 89 بالمائة .