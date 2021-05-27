مفوضية حقوق الانسان توجه نداءً إلى الناخبين العراقيين

المستقلة /- دعت مفوضية حقوق الانسان،الناخبين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار الاصلح لحماية حقوقهم.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس ، “ان حق الانتخاب هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات”.

وأضاف الغراوي ان “المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل لدعم نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية واحداث التغيير من بوابة صناديق الاقتراع”.

وبحسب البيان، دعا عضو مفوضية حقوق الانسان “كافة الناخبين لمراجعة مراكز الاقتراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار من هو الاصلح لحماية حقوقهم”.

كما دعا، “الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية والقوات الامنية لتعزيز الامن الانتخابي للناخبين لتحقيق هذه المشاركة وابعاد الناخبين من اية تاثيرات او تهديدات قد تخل بنزاهة الانتخابات”.