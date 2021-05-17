مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة بالاحتفاء باليوم الوطني للمقابر الجماعية

المستقلة /- طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي الحكومة وجميع مؤسسات الدولة ، بالاحتفاء باليوم الوطني للمقابر الجماعية ، استذكارا للجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي .

وقال الغراوي في بيان صحفي :” ان جرائم المقابر الجماعية التي ارتكبت في حقبة النظام السابق،واعيد ارتكابها من قبل عصابات “داعش” الارهابية ، هي جرائم ابادة جماعية كان اساسها الطائفية والدينية والعرقية والقومية”.

وطالب الغراوي الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بالاحتفاء بهذا اليوم وتسليط الضوء على هذه الجريمة البشعة وتضحيات الشهداء والاسراع في اكمال فتح كافة المقابر الجماعية واجراء مطابقة الحامض النووي مع العوائل وانصاف الضحايا من خلال شمول الشهداء بقانون مؤسسة الشهداء ودعم فريق المقابر الجماعية بالموارد المالية والبشرية لانجاز مهامه في فتح كافة المقابر والسعي الجاد لعقد مؤتمرات دولية للتعريف بهذه الجرائم وتقديم وملاحقة كافة الجناة الذين قاموا بها الى القضاء.

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