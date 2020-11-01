مفوضية انتخابات كربلاء تدعو المعلمين لتحديث بطاقة الناخب

المستقلة / علي النصر الله / .. دعت مفوضية الانتخابات محافظة كربلاء ، مساء الأحد ، نقابة معلمي كربلاء حث الملاكات التربوية والتعليمية بضرورة تحديث بطاقة الناخب .

وقال نقيب معلمي كربلاء خالد مرعي المسعودي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “مكتب مفوضية كربلاء دعا النقابة عند زيارة لشرح قانون الانتخابات الجديد ، الى حث الملاكات التربوية والتعليمية في المحافظة ، والطلبة الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات القادمة بضرورة تحديث بطاقة الناخب والمشاركة الفعالة من أجل التغيير “.

كما دعت الى التعاون “مع الفرق الجوالة للمفوضية وتسهيل كل أعمالها “.