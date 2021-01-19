مفوضية : الكاظمي يوجه بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية شهرين آخرين

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المستقلة /- اعلنت مفوضية الانتخابات عن صدور توجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية شهرين آخرين بدءًا من شهر شباط المقبل.

وذكرت المفوضية في كلمتها الاسبوعية ان : التمديد جاء بسبب ضُعف عدد المراجعين لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل التحالفات السياسية في الفترة السابقة التي انقضت مدّتها بعد تسجيل (6) تحالفات جديدة، مع استمرار عملية تسجيل الأحزاب.

واضاف ان : رئيس مجلس الوزراء وجّه بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءًا من شهر شباط المقبل، وضرورة اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرًا في التصويت، وعدّها مستمسكًا رسميًّا.

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