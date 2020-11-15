مفوضية الانتخابات في كربلاء تعقد اجتماعا أمنيا لحماية مخازن ومراكز تسجيل

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت اللجنة الأمنية الفرعية للانتخابات في كربلاء ، مساء الأحد ، عن عقد اجتماعا امنيا، لتأمين الحماية الأمنية لإدارة مكتب كربلاء الانتخابي ومراكز التسجيل التابعة له .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “اللجنة عقدت اجتماعا امنيا اول مع مكتب كربلاء الانتخابي ، لمناقشة الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة وتأمين مكتب المحافظة ومخازنه ومراكز التسجيل التابعة له ، وتشديد الحماية عليها من قبل الأجهزة الأمنية “.

وأضاف كما “نوقش الجوانب الأساسية للخطة الامنية الموضوعة الخاصة بالاستحقاق الانتخابي القادم وتشكيل اللجان للمتابعة والإشراف المباشر على سيرها “.