مفوضية الانتخابات : عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا

المستقلة/- حسمت مفوضية الانتخابات، الجدل الحاصل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، ملمحة الى امكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة قرار الاستبعاد وقبول الطعن.

وقالت مساعدة الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في تصريح لصحفية” الصباح” تابعته المستقلة: إن قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد “اوليا” قابلاً للطعن من قبل المحكمة، مشيرة الى ان عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا.

وانتقدت ابو سودة، التهويل الاعلامي بشأن الاستبعاد، مؤكدة ان الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين، وليس كما تداولته وسائل الاعلام، من استبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع، مطالبة بعدم تبني اي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات.