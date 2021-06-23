مفوضية الانتخابات : عدد المرشحين المنسحبين قد يصل الى 100 مرشح

المستقلة/- رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يصل عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي الى اكثر من مئة مرشح.

وقال مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن العدد لم يُحدد بدقة لغاية الان لوجود طلبات كثيرة قد تُرفض، مبيناً أنه لا يجوز التراجع عن قرار الانسحاب، ويجب أن يقترن بموافقة المرشح والحزب اذا كان المنسحب منتمياً لحزب أو تحالف .

وأضاف سلمان أن المفوضية لا شأن لها بسبب الانسحاب سواء كان الانسحاب بقرار شخصي أو تحت ضغوطات، مشيرا إلى أن المهم لديها هو أن يكون طلب الانسحاب على وفق الضوابط.