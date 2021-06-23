مفوضية الانتخابات : عدد المرشحين المنسحبين قد يصل الى 100 مرشح

المستقلة/- رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يصل عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي الى اكثر من مئة مرشح.

وقال مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن العدد لم يُحدد بدقة لغاية الان لوجود طلبات كثيرة قد تُرفض، مبيناً أنه لا يجوز التراجع عن قرار الانسحاب، ويجب أن يقترن بموافقة المرشح والحزب اذا كان المنسحب منتمياً لحزب أو تحالف .

وأضاف سلمان أن المفوضية لا شأن لها بسبب الانسحاب سواء كان الانسحاب بقرار شخصي أو تحت ضغوطات، مشيرا إلى أن المهم لديها هو أن يكون طلب الانسحاب على وفق الضوابط.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : عدد المرشحين المنسحبين قد يصل الى 100 مرشح

اخبار العراق

النقل : إحالة مشروع شبكة سكة حديد (الفاو – فيشخابور) للاستثمار

اخبار العراق

العمل : احالة الاف المشاريع الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة اجنبية

اخر الاخبار

شاهد.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تشعل السوشيال ميديا

رياضية

الأرجنتين تحيي ذكرى هدف مارادونا التاريخي

اخر الاخبار

فيديو.. مفاجأة.. تعرف على مشروع “سلوى المطيري” في لبنان بعد إطلاقه

رياضية

منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

رياضية

منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

اخر الاخبار

شاهد.. 5 فنانات يقلدن سعاد حسني في فيلم يحمل اسمها

رياضية

منتخب إنجلترا يحقق إنجازا فريدا في يورو 2020

اخر الاخبار

صور.. “تصرخ وتضحك” أصالة نصري في أحدث ظهور لها

اخر الاخبار

فيديو.. هكذا علق يعقوب بوشهري على قرار رفع التحفظ على أمواله

اخر الاخبار

فيديو.. فوز العتيبي تلقن معجباً درساً قاسياً بعد سخريته من شكلها

اخر الاخبار

ليال  عبود تتسابق مع وائل كفوري

اخر الاخبار

 تحالف الانقاذ…الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري.

اخر الاخبار

مجلس القضاء الأعلى ..وصاحب الدجاجة المذبوحة!!

اخر الاخبار

ماذا بعد مواقع التواصل الإجتماعي؟