مفوضية الانتخابات توضح طبيعة التمويل الذي حصلت عليه من الأمم المتحدة

مفوضية الانتخابات توضح طبيعة التمويل الذي حصلت عليه من الأمم المتحدة

المستقلة /- أوضحت مفوضية الانتخابات، طبيعة إنفاق التمويل الذي حصلت عليه من الأمم المتحدة، بمساعدة الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، للقناة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، لا تكون في عهدة المفوضية، وإنما وفق جدول خاص معد مسبقاً بشأن طبيعة إنفاق تلك الأموال”.

وأضافت، أن “هناك تنسيقاً بين بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات بشأن توجيه وإنفاق تلك الاموال”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، في وقت سابق، توقيع اتفاق تمويل مع الاتحاد الأوروبي لدعم المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق.

وقالت البعثة في بيان في بيان إنها “ترحب بالمساهمة البالغة 5.51 مليون يورو والتي قدّمها الاتحاد الأوروبي لمشروعٍ تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضافت، أنه “سيسهم التمويل الأوروبي كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تُجري مفوضية الانتخابات فيه التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021”.

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث قوله: “ستكون المشاركة الكبيرة للناخبين أساسيةً في ضمان وجود برلمانٍ وحكومةٍ يمثلان جميع العراقيين”.

وتابع، أنه “من خلال دعم تنظيم الانتخابات، يأمل الاتحاد الأوروبي في بناء الثقة بين أبناء الشعب العراقي في انتخاباتهم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابيةٍ حرة ونزيهة وشاملة تستحق ثقتهم”.

وأشار بيان البعثة، إلى أن “مساهمة الاتحاد الأوروبي تأتي في مشروع المساعدة الذي تقوده الأمم المتحدة بالإضافة إلى تمويلٍ من ألمانيا وهولندا وفرنسا، وبذلك يصل إجمالي المساهمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى 18.6 مليون دولار أمريكي”.